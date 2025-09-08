На Покровском направлении 34 боя, 90 оккупантов обезврежены: отчет Генштаба за сутки

Вражеские обстрелы

В течение дня россияне нанесли три ракетных и 50 авиационных ударов, применив 16 ракет и сбросив 88 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, оккупанты привлекли 2362 дронов-камикадзе и осуществили 3365 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили девять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 36 управляемых бомб, а также совершил 211 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Амбарного и Каменки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Купянска и в направлении Песчаного. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее и в направлении Дробышево, Шандриголово, Дерилово, бои не утихают в четырех локациях.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя и Северска.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Миньковки.

На Торецком направлении россияне семь раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении в течение суток оккупанты 34 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал позиции в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Луч, Лысовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 90 оккупантов, из них 54 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один танк, шесть единиц автомобильной и одну единицу специальной техники, один пункт управления БпЛА; также повреждены две пушки, три единицы автомобильной техники и девять укрытий для личного состава противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Камышевахи, Зеленого Гая, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филиала. Одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили три атаки захватчиков в районе Плавней и в сторону Степногорска и Новоданиловки. Авиаударам подверглись Новопавловка и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Антоновка.

На остальных направлениях - без особых изменений.