У Покровську прогриміли вибухи

Сьогодні, 10 вересня, ввечері в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Покровська Руслана Требушкіна в Telegram.
"Увага! У Покровську чутні вибухи! Зберігаємо спокій і не публікуємо ніяку інформацію в соцмережах", - написав Требушкін.
Він закликав місцевих жителів чекати інформації про подію від офіційних джерел.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 8 серпня через обстріли окупантів загинули дев'ятеро цивільних на Донеччині.
Також ми писали, що сьогодні ввечері росіяни обстріляли Харків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.