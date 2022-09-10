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У Покровську прогриміли вибухи

Ілюстративне фото: у Покровську пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 10 вересня, ввечері в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Покровська Руслана Требушкіна в Telegram.

"Увага! У Покровську чутні вибухи! Зберігаємо спокій і не публікуємо ніяку інформацію в соцмережах", - написав Требушкін.

Він закликав місцевих жителів чекати інформації про подію від офіційних джерел.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 8 серпня через обстріли окупантів загинули дев'ятеро цивільних на Донеччині.

Також ми писали, що сьогодні ввечері росіяни обстріляли Харків.

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Донецька областьПокровскВибухВійна Росії проти України