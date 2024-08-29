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Покровск нужно рассматривать как направление, а не отдельный город: в ВСУ объяснили причину

Фото: в ВСУ объяснили, почему россияне сосредоточились на Покровске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Покровск следует рассматривать не как отдельный город, а как направление фронта Угледар-Курахово-Покровск. На этой линии враг наступал и будет наступать, чтобы перехватить инициативу.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"Покровск следует рассматривать не как отдельный город, а всегда нужно рассматривать как направление Угледар-Курахово-Покровск. Тогда мы можем понимать, что эта линия является направленной для врага. Понятно, что там у наших Вооруженных сил качество подразделений, или положение дел совершенно разное. Это связано с очень многими моментами и вызовами", - сказал он.

 

Тимочко подчеркнул, что Угледар-Курахово-Покровск - это направление, на которое враг наступал и будет наступать, чтобы попытаться перехватить инициативу. По его словам, российский диктатор Владимир Путин приказал еще в 2021 году захватить Донецкую область. Поэтому россияне задействовали все имеющиеся у них силы и средства стратегического уровня.

"Поскольку Путин понимает, что приближаются определенные переговорные, миротворческие процессы, первые крупные серьезные заседания саммита мира, а на него он заходит с очень плохой позиции. Донецкая область не занята, в Курской області его войска отступают, в Харьковской не достигнуто никаких оперативных успехов, даже тактических, российские войска либо в обороне, либо отступают севернее Харьковской области", - заявил Тимочко.

Представитель Сухопутных войск добавил, что было зафиксировано перебрасывание части войск с Кураховского направления. Как он отметил, оккупантам сейчас приходится переориентировать большое количество резервов на то, чтобы поставить их "на колеса" и со временем перебросить на прикрытие линии фронта в Курской области.

"Конечно, все же все силы и средства, которые у них были, концентрация, логистические пути - все, что было выстроено для масштабного наступления на Донбасс, они сейчас будут пытаться использовать для того, чтобы иметь хотя бы какой-то превентивный успех", - отметил военный.

скриншот deepstatemap.live

 

Бои за Покровск

Отметим, что Покровское направление остается самым трудным участком фронта на протяжении последних месяцев. Россияне продвинулись к окраинам города, а местные власти призывают жителей срочно эвакуироваться. Со следующей недели в Покровске перестанут работать банки.

Главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что на Покровском направлении россияне используют свое преимущество в живой силе и военной технике. Каждый день на указанном направлении происходит более 50 боевых столкновений, а россияне теряют до 300 солдат.

Детальнее о том, что происходит в Покровске - в материале РБК-Украина.

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