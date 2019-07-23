У Покровськ направили вертоліт з групою спецпризначення Нацполіції

Міністерство внутрішніх справ України перекинуло резерви груп спецпризначення Національної поліції зі складу сил авіапідтримки для стабілізації ситуації після виборів у Верховну раду у Покровську Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, для стабілізації ситуації в одномандатному виборчому дільниці №50 у Покровську при підрахунку голосів та недопущення ускладнення оперативної обстановки було прийнято рішення перекинути резерви груп спецпризначення.

Нагадаємо, у Покровську почалися протести з-за підрахунку голосів на позачергових виборах у Верховну раду. З 22 липня в місті триває протестна акція за підрахунку голосів, внаслідок чого виборча комісія №50 не працює.

За інформацією про порушення виборчого процесу розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права, що вплинуло на результати виборів). У кримінальному провадженні тривають слідчі дії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Національна поліція направила в Житомирську область вертоліт зі спецназом для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчому окрузі №64. Відзначимо, за інформацією ЦВК, на виборчому окрузі №64 народний депутат 8-го скликання Сергій Пашинський програє. За результатами обробки 61,2% протоколів на окрузі перемагає В'ячеслав Сигачев від політпартії "Слуга народу".