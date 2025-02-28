Брошенная машина во дворе: что с ней можно сделать

Время от времени власти того или иного города объявляют борьбу с брошенными машинами: мол, старые и неподвижные машины должны освободить место для молодых, активных. Но эта ситуация имеет и вторую сторону.

Картина не то чтобы повсеместная, однако хорошо знакомая: чья-то старая машина стоит во дворе и никуда не ездит, в то время как есть машины, которыми пользуются ежедневно, но им нет места здесь, рядом с домом владельца.

Что такое брошенная машина

Конечно, живя в правовом европейском государстве даже о неэстетичном и словно никому не нужном объекте мы должны говорить только с точки зрения закона. Который напоминает, что у каждой машины есть законный владелец, который волен распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Но есть другая позиция - граждан, которые живут рядом и претендуют на паркоместо или просто хотят иметь перед глазами что-то более эстетичное, чем ржавый, покрытый мхом седан на спущенных шинах.

Заброшенная машина: что делать?

Юристы, работающие в сфере гражданского права, отличают несколько типов таких машин:

Автомобиль стоит с нарушением правил ПДД. Здесь все просто: можно позвонить в полицию и машину должны вывезти на штрафплощадку. Не факт, что это произойдет в тот же день и на той же неделе, потому что полицейские будут понимать бесперспективность такой эвакуации (для машины это билет в один конец), но придется проявить настойчивость.

Авто запарковано без нарушений, владелец неизвестен. Имя хозяина можно узнать через Сервисный центр МВД, написав официальный запрос (услуга платная). А зная данные владельца, можно искать его, чтобы начать переговоры по освобождению места.

Авто запарковано без нарушений, владельца найти не удается. Самый сложный случай, но решение есть. Для такой ситуации есть процедура признания машины ничейной с последующим признанием ее находкой определенного гражданина - например, кого-то из неравнодушных соседей. Следовательно, машину-находку должны забрать на хранение в полицию, и если владелец таки не появится, через полгода ее можно будет продавать - возможно, на пункт сбора металлолома.

Обратите внимание, что пока у машины есть хозяин (а по умолчанию считается, что он есть), забирать ее с места парковки нельзя, потому что это квалифицируется как кража. По этой же причине брошенную машину нельзя вывозить коммунальщикам и даже полиции.

Переговоры - лучший вариант

Хорошо, когда владелец заброшенной машины известен. Попробуйте для начала выяснить, почему его машина оказалась в таком состоянии. Скорее всего, причина финансовая: авто когда-то давно сломалось, и у владельца нет средств на масштабный ремонт. Но и расставаться со своей машиной владельцу не хочется, хотя бы она и перешла де факто в статус недвижимости: еще есть люди, которым чего-то стоят такие понятия как ностальгия и память о прошлом.

Однако если даже машины владельцу не жалко, у него может не быть денег на вывоз машины на свалку. В таком случае заинтересованные соседи могут договориться с владельцем о вывозе машины на металлолом. Полученные на чермете деньги (порядка 200 - 300 долларов) придется отдать частично эвакуаторщику и частично - владельцу. С документами здесь несложно - машину, отправленную на утилизацию, в Сервисный центр МВД предъявлять не надо, и снимают с учета ее бесплатно.

Вкратце

Как бы там ни было, самый простой путь убрать старую и не функционирующую машину со двора - это достичь согласия с ее владельцем. Да, в некоторых случаях это будет непросто, ведь люди бывают разные, в том числе, как говорят, недоговорные. В помощь неравнодушным соседям придется подключать действующее законодательство и органы власти. В частности, часто действенным помощником может выступить депутат местного совета, избранный от данного района города.

При подготовке статьи были использованы материалы ГСЦ МВД и Гражданского кодекс Украины.