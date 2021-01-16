Показник зарплати для розрахунку пенсій знизився на 250 гривень

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за листопад 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата в жовтні склала 10 634,72 гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Таким чином, показник середньої зарплати знизився на 252,74 гривень у порівнянні з жовтнем 2020 року (10 887,46 гривень).

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у листопаді 2020 року склала 11 987 гривень. Це на 1,5% (на 187 гривень) менше порівняно жовтнем (12 174 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

Зазначимо, пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 січня 2021 року отримували 336 985 українців. Це складає 3,0% від загального числа пенсіонерів (11 130 954 осіб).