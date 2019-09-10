ru
ua

Показання Цемаха в Україні зможуть використати у міжнародному суді - адвокат

Новини » Політика   

Полозов вважає, що якщо Цемах дасть нові свідчення в РФ, до них буде критичне ставлення

Свідоцтва Володимира Цемаха, якщо їх отримали від нього в Україні, можуть згодом використовуватися під час судового процесу у справі про збитий "Боїнгу" рейсу МН-17. Про це заявив в ефірі "Радіо НВ" адвокат українських політв'язнів Микола Полозов.

Він зазначив, що свідчення Цемаха повинні бути враховані разом з іншими доказами.

"Бувають такі обставини, коли свідки помирають до трибуналу або їдуть кудись, губляться, але їх показання, отримані у відповідності з процедурою, враховуються разом з іншими доказами", - сказав він.

Також адковат вважає, якщо Цемах в Росії дасть інші свідчення, то до більш пізніх його словах буде критичне ставлення в судовому процесі.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація може видати свідка у розслідуванні катастрофи літака рейсу MH17 Володимира Цемаха Нідерландам.

Нагадаємо, Володимир Цемах був обміняний Росії на українських в'язнів 7 вересня. За словами президента України Володимира Зеленського перед обміном Цемах був допитаний.

Цемаха затримали в окупованому Сніжному Донецької області ще у червні. Пізніше його переправили через лінію дотику на підконтрольну територію. За даними слідства, Цемах влітку 2014 року був командиром засобів протиповітряної оборони самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Курс долара знизився на міжбанку Росія виплатила борг Раді Європи
Читати всі новини