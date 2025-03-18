Наказание сотрудников ТЦК и ВВК за незаконные действия: что готовят в Раде
В Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект об усилении ответственности для работников ТЦК и военно-врачебных комиссий. Этот документ может быть рассмотрен уже на ближайших пленарных заседаниях.
Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.
"Никаких моментов, которые бы вызвали серьезную дискуссию в Верховной Раде во время прохождения законопроектом первого чтения не было. Обо всех правках, которые будут поданы ко второму чтению, мы дополнительно проинформируем", - сказал он.
Он сообщил, что законопроект был инициирован Комитетом нацбезопасности, обороны и разведки и Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности, которые провели совместное заседание с привлечением Генштаба ВСУ.
По его словам, документ стал ответом на случаи нарушения прав и свобод человека и гражданина во время мобилизации, в частности неадекватное применение физической силы, спецсредств, мобилизации людей, которые имели право на отсрочку и тому подобное.
Депутат заявил, что любое применение физической силы представителями ТЦК или применение ими специальных средств, применение огнестрельного оружия недопустимо, поскольку ВСУ и другие военные формирования не могут быть использованы для ограничения прав и свобод человека и гражданина.
"В государстве созданы Нацполиция и другие правоохранительные структуры, которые при надлежащих обстоятельствах могут применять физическую силу, спецсредства или оружие. Если представители ТЦК прибегают к этому, то это является неадекватным и незаконным", - добавил он.
Законопроект
Верховная Рада 12 марта в первом чтении приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность для сотрудников ТЦК и ВВК.
Проектом закона предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе" и "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу", которыми предусмотреть уголовную ответственность:
- председателей и членов ВВК за умышленное нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности к военной службе, что привело как к незаконному призыву граждан на военную службу, так и к их уклонению (освобождению) от военной службы;
- должностных лиц ТЦК за нарушение порядка призыва граждан на военную службу, что привело к умышленному их призыву или уклонению от военной службы.