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Поки що не для всіх. Як отримати і на що витратити тисячу за вакцинацію

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Україна, Субота 18 грудня 2021 14:46
Поки що не для всіх. Як отримати і на що витратити тисячу за вакцинацію Фото: сертифікат про вакцинацію у додатку "Дія" (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Тисяча гривень за вакцинацію в Україні виплачується громадянам, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу. Проте, на першому етапі отримати її зможуть лише ті, хто має "зелений" сертифікат у додатку "Дія".

Докладніше про те, як отримати і на що витратити гроші - у матеріалі РБК-Україна.

Умови

Умовою отримання "ковідної" тисячі є повний курс вакцинації. Крім того, гроші виплачуються лише повнолітнім і лише на віртуальну картку. Карту можна оформити в одному з банків-партнерів, як онлайн, так і у відділенні.

Гроші з картки зняти не можна, також не можна переказати виплату на іншу картку. А витратити можна лише на певні послуги:

  • купівля квитків на поїзд або літак, але тільки в межах України,
  • купівля квитків у театр, музей, кінотеатр,
  • купівля абонементу до спортзалу,
  • покупка книг.

Крім того, з січня люди, старші 60 років, зможуть купити за "ковідну" тисячу ліків.

Щоб отримати гроші цього року, потрібно встигнути подати заявку до 29 грудня. А витратити гроші потрібно за чотири місяці, інакше вони повернуться назад державі.

Виплати стартували

Цього тижня три банки вже почали виплачувати тисячу за вакцинацію. Так, клієнти Monobank, Альфа-банку та А-банку вже почали отримувати гроші. Водночас офіційно нарахування коштів стартує 19 грудня.

Щоб отримати гроші, потрібно оформити віртуальну картку в банку, а потім зайти в програму "Дія" і натиснути "єПідтримка" в розділі "Послуги". Карта для виплат підтягнеться до програми автоматично.

Виплати поки що не для всіх

Зазначимо, цього року стартує лише перший етап програми та отримати гроші можна лише за наявності сертифікату про вакцинацію у додатку "Дія". Таким чином, власники паперових сертифікатів або ті, хто згенерував сертифікат на порталі "Дія", отримати виплати поки що не зможуть. Для них розроблять окремий алгоритм, скористатися послугою вони зможуть наступного року.

Нагадаємо, окрім зазначених вище банків, оформити карту для отримання тисячі за вакцинацію можна також в ПриватБанку та Ощадбанку.

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