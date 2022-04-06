RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Доки є можливість. Верещук закликала евакуюватися мешканців трьох областей

Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук застерегла мешканців Донецької, Луганської та Харківської областей від загострення воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Мінреінтеграції.

Верещук заперечила, що відведення військ РФ із півночі України було "жестом доброї волі". За її словами, незабаром може відбутися серйозне загострення у східних регіонах.

"Саме тому керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано. Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі" – наголосила посадовиця.

Верещук заявила, що евакуюватися потрібно до нової фази війни. У разі ескалації бойових дій влада не зможе допомогти та організувати евакуацію.

"Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є", – резюмувала міністерка.

До слова, російські окупанти впродовж доби 81 раз обстріляли Луганську область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниХарківЛуганськДонецька областьІрина ВерещукВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України