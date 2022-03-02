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Вперше за 7 днів війни наші підрозділи перейшли в наступ і просунулися до Горлівки, - ОПУ

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Україна, Середа 02 березня 2022 13:16
Вперше за 7 днів війни наші підрозділи перейшли в наступ і просунулися до Горлівки, - ОПУ Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович.(facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові вперше за сім днів російської агресії пішли в наступ. Бійці просунулися на околиці Горлівки в Донецькій області, що контролюється "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Одна з наших бригад просунулась на околиці Горлівки. Зараз там закріплюється. Можливо, буде розвивати наступ ... Вперше за сім днів війни наші війська перейшли в наступ по одному з напрямків", - заявив Арестович.

Нагадаємо, що на півдні України досить складна ситуація. Російські окупанти оточили Херсон, мер міста просить створити зелений коридор.

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