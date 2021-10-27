Поки що без "червоної зони". Київ чекає піку захворюваності COVID у листопаді

В Києві погіршується ситуація з коронавірусом, але "червону" зону вводити поки не планують. Поки немає відповідних COVID-показників для міста.
Про це повідомив у коментарі РБК-Україна голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
"Пікова прогнозована захворюваність - останній тиждень жовтня та листопад. Рішення приймає виключно державна комісія", - повідомив Рубан.
На запитання про те, коли ця комісія може провести засідання щодо цього питання, він відповів: "Як буде потрібно. Сьогодні ще немає відповідних показників для міста".
Зазначимо, Київська область перейде до "червоної" зони карантину з 30 жовтня, вже є рішення комісії ТЕБ та НС.
Нагадаємо, у Києві продовжують розгортати ліжка для хворих на коронавірус, місць стає все менше.
Раніше у НАН повідомили про нестикування у COVID-статистиці Києва.