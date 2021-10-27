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Пока без "красной зоны". Киев ждет пика заболеваемости COVID в ноябре

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, но "красную" зону вводить пока не планируют. Пока нет соответствующих COVID-показателей для города.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Пиковая прогнозируемая заболеваемость - последняя неделя октября и ноябрь. Решение принимает исключительно государственная комиссия", - сообщил Рубан.

На вопрос о том, когда эта комиссия может провести заседание по этому вопросу, он ответил: "Когда будет нужно. Сегодня еще нет соответствующих показателей для города".

Отметим, Киевская область перейдет в "красную" зону карантина с 30 октября, уже есть решение комиссии ТЭБ и НС.

Напомним, в Киеве продолжают разворачивать кровати для больных коронавирусом, мест становится все меньше.

Ранее в НАН сообщили о нестыковке в COVID-статистике Киева.

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КиевКрасная зона карантина