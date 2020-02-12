Пошуки нового глави "Укрзалізниці" обійдуться в більш ніж 800 тисяч гривень

Міжнародна рекрутингова компанія Boyden отримає 837,5 тисяч гривень за пошук і відбір кандидатів на посаду нового глави "Укрзалізниці". Про це йдеться на офіційному майданчику Prozzoro Zakupki.ua.

Замовлення на пошук нового глави компанії надійшов від філії "Центру сервісного забезпечення" Відкритого акціонерного товариства "Укрзалізниця". Договір підписаний 11 лютого. Термін надання послуг вказано до 31 грудня 2020 року.

"Конкурс буде відкритий і незалежний. Ніякого зовнішнього впливу. Рівні умови для всіх учасників. Переможе той кандидат, який доведе високий рівень компетенції, буде чітке розуміння поточної ситуації та роботи УЗ і представить перспективне бачення стратегічного розвитку "Укрзалізниці", - раніше заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Facebook.

Нагадаємо, 5 лютого Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Желько Марчека. Він буде виконувати обов'язки керівника УЗ до обрання голови правління.

В кінці 2019 року Євген Кравцов написав заяву про звільнення з посади голови УЗ. За його словами, він вирішив звільнитися з "Укрзалізниці" і перейти в публічний сектор. 29 січня Кабмін погодив звільнення Кравцова.