До Кабміну за грошима. "Нафтогаз" витратив усі резерви для закупівлі газу на зиму

НАК "Нафтогаз України" закінчив 2020 рік зі збитком в 19 млрд гривень, але з 57,7 млрд гривень залишків на рахунках. Незважаючи це, нині компанія відчуває потребу у додаткових коштах.

Як стало відомо РБК-Україна, загальний обсяг надпланових витрат може скласти 123 млрд гривень. Це підтверджує інформаційна записка від НАКу, спрямована прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Копія документа є в розпорядженні видання.

Виходячи з документа, є дві ключові причини, чому виникають додаткові витрати і компанія недоотримує доходи – зростання ціни імпортного газу і обмеження його вартості для населення всередині України.

У "Нафтогазі" підрахували, що їм доведеться заплатити на 33,7 млрд гривень більше ренти на газ власного видобутку. Адже середня митна ціна газу значно перевищує вартість, за якою НАК реалізовує його для потреб населення та теплокомуненерго. За трирічними договорами з останніми, компанія недоотримає 36,7 млрд гривень.

Але основна проблема – гроші на закупівлю 3 млрд кубометрів імпортного газу, який необхідно придбати в опалювальний сезон. Ціна питання – 44,5 млрд гривень, які НАК планує отримати від компанії "Оператор ГТС України" (ОГТСУ). 57,7 млрд гривень, які були в запасі, витратили на закупівлю газу – це підтверджується в записці.

Проект договору між " Укртрансгазом "(входить до Групи Нафтогаз) і ОГТСУ вже підготовлений. Цей документ, що дозволяє НАКу зібрати частину відсутніх коштів, повинні були затвердити на засіданні Кабміну 22 вересня в рамках Плану заходів щодо посилення надійності оператора ГТС. Але в підсумку рішення не винесли на розгляд уряду, виявивши в ньому ряд юридичних перешкод.

Чого хоче "Нафтогаз"

За проектом договору, з яким вдалося ознайомитися РБК-Україна, перерахування коштів – майже 48 млрд гривень – від ОГТСУ на рахунок "Укртрансгазу" має пройти двома траншами: 27 млрд гривень до 30 вересня і 20,94 млрд гривень – до 1 грудня 2021 року.

Саме цю суму НАК вважає недоотриманим доходом від оператора за транспортування газу в період 2016-2019 років. Тоді оператором ГТС був ще "Укртрансгаз". Але, згідно з даними НКРЕКП, на початку цього періоду навпаки мала місце переплата майже на 10 млрд гривень. З цієї причини регулятор знизив тариф на транспортування, через що доходи оператора і скоротилися.

Якщо в проекті договору сума виплат становить 48 млрд гривень, то в записці НАКу до прем'єра вона вже більше на 3 млрд гривень. "Критично важливим джерелом для покриття таких надпланових витрат може бути надходження від МГУ/ОГТСУ в розмірі 51,2 млрд гривень", – йдеться в документі.

Договір також передбачає виплати "Нафтогазу" від транспортування газу в період з 2020 по 2034 роки. У розумінні НАКу це – компенсація компанії за відділення від неї функцій транспортування газу – т.зв. анбандлінга. Його провели в 2019 році до підписання нового транзитного контракту з РФ. І це було умовою Третього енергопакету Євросоюзу, за яким постачальник і транзитер газу повинні бути незалежні один від одного.

Тоді Україна готова була знову подати арбітражний позов до "Газпрому" у разі зриву підписання контракту, а тому не можна було допустити повну незалежність оператора від НАКу. "Нафтогазу" було потрібно підтвердження отримання фінансової вигоди від транзиту. Саме тому в договорі про передачу ГТС встановили ринкову вартість переданих активів, яку ОГТСУ повинен виплачувати на умові розстрочки платежу протягом 15 років. За даними видання, які не вдалося підтвердити офіційно, загальна сума – близько 145 млрд гривень.

Перший платіж склав 3,2 млрд гривень. Щорічні платежі визначаються виходячи з динамічної ціни за окремою формулою в залежності від доходів, одержуваних від транзиту. Таким чином, НАК став фінансово залежний від ОГТСУ і отримав право пред'являти позови до "Газпрому" у разі припинення транзиту газу з 2020 року.

Однак, перед підписанням нового транзитного контракту сторони відмовилися від взаємних позовів. І це, по суті, позбавило сенсу умову про компенсацію НАКу за активи від ОГТСУ. Проте, договір ще діє. Джерела РБК-Україна в нафтогазовій сфері запевняють, що у ОГТСУ є гроші, щоб перевести "Укртрансгазу" хоча б один транш в 27 млрд гривень. Але забезпечити розрахунок по другому компанії навряд чи вдасться без залучення запозичень.

Зима близько або за що купити газ

Запит до Кабміну виник не без причини. НАКу потрібні гроші, перш за все, для закупівлі газу на опалювальний сезон вже зараз і протягом зими.

"Нафтогаз продовжує закупівлю газу. На 1 жовтня очікується, що в сховищах буде більше 19 млрд кубометрів (зараз трохи більше 18 млрд, – ред.), що на 2 млрд кубометрів більше, ніж вимагав уряд", – заявив у коментарі виданню директор з комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський.

У Кабміні і самому НАКу не втомлюються повторювати, що підготовка до зими йде нормальними темпами. Але, за інформацією РБК-Україна, ситуація із закачуванням газу до опалювального сезону досить складна. Не вистачає ні газу, ні грошей на його закупівлю, план з імпорту палива вже не виконується.

Закупівлі газу в ЄС почалися в кінці травня і за даними на середину вересня імпортовано трохи більше 2 млрд кубометрів – це приблизно 70% від потреби.

Витрати на газ можуть істотно зрости, тим більше що видобуток в Україні падає. Якщо "Північний потік-2" запустять для комерційного використання, фізичний транзит через Україну знизиться до мінімуму. Віртуальний реверс буде неможливий, і газ треба буде закуповувати за європейськими цінами, оплачуючи повною мірою і вартість ресурсу, який в ЄС вже в межах 1000 доларів за кубометр, і доставку до кордону України. До цього НАК повинен буде компенсувати збільшення різниці між закупівлею газу з імпорту та його продажу за фіксованою ціною.

Поки ж компанії потрібно буде закупити до 3 млрд кубометрів газу. Враховуючи поточні ціни, сума, яку хоче отримати НАК від ОГТСУ, покриє ці витрати.

НАКу можуть відмовити

В компаніях, які вказані в договорі, не коментують ситуацію. В "Нафтогазі" теж не дали відповіді по суті, пославшись на комерційну таємницю.

"В умовах вільного ринку природного газу інформація про обсяги та вартість закупівлі блакитного палива будь-яким трейдером є його комерційною таємницею", – заявив РБК-Україна Білявський. При цьому він запевнив, що НАК "Нафтогаз України" робить все необхідне для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону. За останніми даними, в сховищах накопичено 18,5 млрд кубометрів газу.

В уряді також не дають офіційних коментарів з даного питання. Але, за словами джерела видання в Кабміні, до проекту договору є ряд питань юридичного характеру. "Саме тому він і не був винесений на розгляд 22 вересня", – зазначив співрозмовник.

У чому юридичний ризик? ОГТСУ має право розпоряджатися коштами тільки за згодою наглядової ради "Магістральних газопроводів України" (МГУ). За чинним статутом ОГТСУ виконує тільки оперативне управління ГТС, погоджуючи всі основні дії і транзакції з наглядовою радою МГУ.

На перший погляд занадто багато посередників, схема управління оператором досить складна. Акціонер ОГТСУ – АТ "Магістральні газопроводи України", який управляє компанією через свою наглядову раду. Її новий склад відібраний, але ще не затверджений Кабміном.

МГУ також має свого акціонера – донедавна ним було Міністерство фінансів, але в липні рішенням Кабміну цю роль передали Міненерго. І навіть якщо застосувати норму, що за відсутності наглядової ради рішення приймається акціонером, Міненерго не може схвалити цю угоду, оскільки воно акціонер саме МГУ, а не ОГТСУ.

До того ж договір підтверджує фактичну залежність оператора ГТС від НАК, оскільки накладає фінансові зобов'язання на ОГТСУ. А це прямо суперечить умовам Третього енергопакету.

Є кілька варіантів вирішення проблеми. Кабмін може затвердити наглядову раду МГУ, яка має повноваження схвалити угоду. Але, за інформацією джерел видання в уряді, в МГУ в принципі проти цього. Там нібито вважають, що НАК не може претендувати ні на яку компенсацію втрати активів і прибуток від них, оскільки ніколи ними не володів, а лише керував. Там виходять з того, що власником ГТС, по суті, є народ України. В ОГТСУ, за інформацією співрозмовника в компанії, також вважають, що у них немає ніяких формальних зобов'язань перед НАКом.

Є ще інший варіант. Кошти можуть бути перераховані МГУ як дивіденди від ОГТСУ до держбюджету. Але після цього народним депутатам доведеться прийняти рішення про їх використання. До вирішення проблеми залучені юристи всіх сторін. Але, за інформацією РБК-Україна, поки відповіді, як виходити з ситуації, ні в кого немає.