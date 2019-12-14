Для пошуку загиблих через виверження вулкану в Новій Зеландії залучили водолазів

Поліція Нової Зеландії заявила, що в суботу продовжать пошук жертв виверження вулкана на острові Уайт-Айленд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

До цих пір не вдалося знайти тіла двох загиблих. Поліція заявила, що змогла виявити, принаймні, одне тіло у водах недалеко від берега.

"Цим ранком поліцейські загони дайвінгу і військово-морського флоту відновили пошуки тіла, поміченого в воді", - йдеться в заяві поліції.

Поліція також заявила, що не повернеться на острів для проведення наземного обшуку в суботу, додавши, що вони аналізують всю наявну інформацію і оцінюють можливі подальші кроки.

Раніше поліція Нової Зеландії виявила тіла шести загиблих через виверження вулкана на острові Уайт-Айленд. Тіла загиблих перевезуть в Австралію для впізнання.

Нагадаємо, новозеландські збройні сили почали операцію з високим ступенем ризику на вулканічному острові Уайт, щоб знайти тіла восьми осіб, убитих в результаті виверження вулкана.

Як відомо, виверження вулкана у Новій Зеландії стався вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб.

У ніч на четвер, 12 грудня, двоє людей померли в лікарнях від травм після виверження вулкана на острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії. До цього повідомлялося про 13 загиблих.