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Похоронены "вагнеровцы". СМИ обнаружили новое кладбище в Луганской области

Фото: СМИ обнаружили новое кладбище в Луганской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Новые захоронения были обнаружены недалеко от Луганска. Вероятно, там похоронены бывшие бойцы ЧВК"Вагнера".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В начале февраля жители поселка Кировка обнаружили новые 42 новых на местном кладбище. По их словам, могилы никто не посещает, что больше - никто из людей не был знаком с погребенными.

"Мы подумали, вдруг эти люди здесь лежат, а их родные об этом даже не знают. Вот сфотографировали все могилы, начали распространять по группам поиска без вести пропавших. Погибли. Искали их, ждали известия", - рассказала одна из жительниц.

Журналистам удалось определить личности 37 похороненных с помощью открытых источников. Известно, что 35 из них были гражданами России, один – Белоруссии, еще один родился в Узбекистане.

Кроме этого на сайтах российских судов были опубликованы судебные приговоры в отношении 20 человек. Они полные тезки похороненных в Луганске. Все похороненные должны отбывать наказание в местах лишения свободы.

Судя по данным в открытых источниках, большинство погибших почти всю свою жизнь проводили в тюрьмах, а некоторые даже не имели родных.

"Мы с сыном постоянно были на связи. И в колонии, и вот потом. Он позвонил мне в начале сентября из Луганска. Сказал, что с первого сентября подписал контракт с ЧВК "Вагнера", попросил мои данные, чтобы зарплата мне его пришла", - рассказала СМИ мать одного из похороненных мужчин.

По словам женщины, ее сын был ранен и был в госпитале. Но в последний раз он выходил на связь 18 сентября. При этом на табличке захоронения написана дата смерти - 15 сентября 2022 года.

Родственники еще двух человек рассказали похожие истории. Их родные отбывали наказание, а затем заключили договор с ЧВК "Вагнера". Осенью 2022 года связь с ними была потеряна.

"Убивает то, что никто не сообщил нам, до сих пор тишина. Моего ребенка похоронили на чужой земле, и это страшно. Я хочу, чтобы сын был рядом. Раз уж живым не вернут, пусть хоть тело привезут", - заявила мать одного из них.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за последние несколько месяцев территория, используемая ЧВК "Вагнера" как место захоронения для наемников, увеличилась в несколько раз.

Также известно, что из 50 тысяч наемников, которых основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин насобирал по тюрьмам РФ, на фронте в Украине осталась примерно пятая часть.

Напомним, Россия уже отправила в Украину десятки тысяч новых солдат, но это никак не изменило ситуацию на поле боя.

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