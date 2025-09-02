Похороны Андрея Парубия: как проходит прощание с нардепом во Львове

Ранее РБК-Украина писало, что в понедельник, 1 сентября, состоялась Великая заупокойная служба по Андрею Парубию в соборе Святого Юра во Львове. Сотни людей пришли попрощаться с политиком. Также пришел отдать дань уважения погибшему мэр Киева Виталий Кличко.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, бывшего председателя Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия застрелили днем 30 августа во Львове. Злоумышленник, переодетый в форму курьера, совершил несколько выстрелов в политика и скрылся.

Уже на следующий день правоохранители задержали подозреваемого в Хмельницкой области. Им оказался 52-летний житель Львова. В МВД заявили, что следствие рассматривает российский след в этом преступлении. 2 сентября суд будет избирать меру пресечения подозреваемому.

