Похороны Андрея Парубия: как проходит прощание с нардепом во Львове

Фото: Андрея Парубия похоронят 2 сентября во Львове (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Во Львове сегодня, 2 сентября, проходит церемония прощания с бывшим спикером Верховной Рады, народным депутатом от "Европейской Солидарности" и общественным деятелем Андреем Парубием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Суспільного".

Как проходит церемония

Чин похорон начался в 12:00 в Архикафедральном соборе святого Юра. На территории храма люди начали собираться еще задолго до начала службы. Отдать дань уважения политику пришли родные, коллеги, однопартийцы, друзья и сотни львовян.

На церемонию прибыл также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В 13:30 на площади Рынок стартует общегородская церемония прощания, после чего политика похоронят на Лычаковском кладбище.

Проститься с Андреем Парубием пришли сотни львовян (фото: Telegram-канал "Говорить Великий Львів")

Ранее РБК-Украина писало, что в понедельник, 1 сентября, состоялась Великая заупокойная служба по Андрею Парубию в соборе Святого Юра во Львове. Сотни людей пришли попрощаться с политиком. Также пришел отдать дань уважения погибшему мэр Киева Виталий Кличко.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, бывшего председателя Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия застрелили днем 30 августа во Львове. Злоумышленник, переодетый в форму курьера, совершил несколько выстрелов в политика и скрылся.

Уже на следующий день правоохранители задержали подозреваемого в Хмельницкой области. Им оказался 52-летний житель Львова. В МВД заявили, что следствие рассматривает российский след в этом преступлении. 2 сентября суд будет избирать меру пресечения подозреваемому.

Больше деталей о резонансном деле - читайте в материале РБК-Украина.

