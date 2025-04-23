Похолодание уже сегодня? Синоптики дали прогноз на 23 апреля в Украине

Сегодня, 23 апреля, в Украине будет все еще тепло. Также в части областей вероятны дожди с грозами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Так, 23 апреля большая часть территории Украины еще будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, хотя оно постепенно будет падать, а западные области и юго-восточная часть страны будут испытывать влияние несколько пониженного давления.
"Над Украиной все еще будет находиться достаточно теплая воздушная масса. Для большинства областей актуален высокий уровень пожарной опасности!" - предупреждают синоптики.
Кроме того, ожидается переменная облачность, в большинстве западных областей, днем и в юго-восточной части страны кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Утром в большинстве южных и восточных областей местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 21-26°, в западных областях и на побережье морей 17-22°.
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; в Киеве днем 23-25°.
Погода в Украине 23 марта (facebook.com/UkrHMC)
Во второй декаде апреля в Украине холодная с заморозками погода сменилась достаточно интенсивным нарастанием тепла.
В первые дни декады средние суточные температуры воздуха были ниже нормы на 4-8 °С, начиная с 13-14 апреля адвекция тепла с юга обусловила повышение температуры воздуха до показателей выше нормы на 3-7 °С.
На всей территории страны отмечались преимущественно небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. 11 апреля в западных, южных и центральных областях образовывался снежный покров высотой до 1-19 см, который быстро разрушился под действием положительных температур.
Подробнее о погоде в Украине до конца текущей рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.