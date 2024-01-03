Похолодание отменяется? Синоптик удивила прогнозом на сегодня в Украине

Запад

3 января в западных областях ожидаются дождь, на Волыни и в Ровенской области с мокрым снегом. Днем +4…+8 градусов, на северо-западе около 0.

Север

В северных областях мокрый снег. Днем около 0, в Черниговской и Сумской областях до -3...-5 градусов.

Центр

В центральных областях дождь и мокрый снег. Днем +2...+4 градуса. Только в Полтавской области на 2-4 градуса будет холоднее.

Восток

В восточных областях мокрый снег и дождь ближе к вечеру или уже в ночь на 4 января.

"Холоднее в Харьковской области, до "минусов", в Донецкой и Луганской областях - около 0", - отметила синоптик.

Юг

В южной части днем без осадков, вечером небольшой дождь. Днем +3...+9 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 3 января ожидается мокрый снег, снег, скорее с обеда.

"Днем 0....-2 градуса мороза. Гололед!" - предупредила Диденко.

Почему ожидаемого похолодания не произошло?

Напомним, буквально недавно синоптик Наталка Диденко предупреждала, что 3, 4, 5 и 6 января северные области Украины, восточные и часть центра - Полтавская область, Днепр с районами - окажутся под влиянием арктической воздушной массы.

Тогда прогнозировалось, что в Украине наибольшие показатели могут достигать где-то в ночные часы -10...-15 градусов, при прояснениях еще на 2-3 градуса ниже.

Также синоптик рассказывала, когда похолодание в Украине отступит.