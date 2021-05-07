RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Похолодання, гроза і дощ: синоптики попередили про різку зміну погоди на вихідні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну на ці вихідні прийде похолодання, у багатьох областях будуть дощі з грозами. Однак, 9 травня відійдуть дощі.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

У суботу будуть дощі з грозами в східних, цетральних та південних областях. Тут температура повітря складе +12+22, а вночі +7+12. Зокрема, у Луганській області вдень буде +20+22, а вночі +9+11.

На заході очікується мінлива хмарність. В цих регіонах температура повітря вдень складе +10+14, а вночі +5+8.

У неділю дощі відійдуть, але опуститься температура повітря. В Україну прийде похолодання. Вдень у західних областях буде +14+18, а вночі +3+5. На півночі та в центрі країни вдень буде +12+16, а вночі +3+6. На півдні очікується +14+18, а вночі +4+7.

У Донецькій, Луганській та Харківській областях буде дощ. Там температура повітря вдень складе +11+14, а вночі +4+8.

Нагадаємо, в Україні сьгодні різко погіршиться погода. В країні оголошено штормове попередження у більшості регіонів.

Крім того, синоптики УкрГідрометцентру назвали дату покращення погоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України похолоданиеПогодадождигроза