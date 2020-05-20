Похолодання і дощі: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні у середу, 20 травня, буде прохолодніше, очікуються дощі в трьох регіонах. Температура повітря до +23 тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, сьогодні в північних, східних і південних областях, за винятком Криму, очікуються дощі і вітряна погода. В інших регіонах буде мінлива хмарність та вітер від 7 до 12 метрів на секунду.

Так, у західних областях вдень очікується від +15 до +22 тепла. Тепліше буде в Закарпатській області. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до +8 градусів.

У центральних і північних областях очікується від +15 до +20 тепла. Вночі буде в межах +10 градусів.

На південному сході Україні стовпчики термометрів покажуть від +17 до +23 тепла, а вночі від +10 до +14 градусів.

Фото: погода в Україні на 20 травня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві прогнозують мінливу хмарність. Вдень температура повітря складе +14+16, а вночі +9+11.

Фото: погода у Києві та області на 20 травня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, вчора в Україні була дощова погода в більшості областей, температура повітря вдень коливалась від +18 до +25 градусів.

Також РБК-Україна писало, що в результаті вчорашньої негоди у Києві вітер повалив близько 40 дерев. Ще 18 дерев було пошкоджено. Найбільше постраждав Деснянський район - там впало 10 дерев.