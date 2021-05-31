Викрадення людини та носіння "вогнепалу": Стерненка визнали винним за двома статтями

Апеляційний суд Одеси продовжує зачитувати вирок у справі активіста Сергія Стерненка . Суд визнав активіста винним у вчиненні порушень за ч. 1 ст. 263 та ст. 146 Кримінального кодексу України.

Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, який визнав Стерненка винним у викраденні людини, а також незаконному поводженні з "вогнепальною зброєю".

Сторона захисту стверджувала, що у Стерненка був шумовий пістолет, однак експерти від слідства дійшли висновку, що, "викрутивши зі ствола втулку, з пістолета можна стріляти патронами з гумовими чи іншими метальними снарядами".

На суді зазначалося, що строки давності по притягненню до відповідальності за епізодом про викрадення людини вже минули, але за статтею про зброю передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.