Викрадення людини та носіння "вогнепалу": Стерненка визнали винним за двома статтями

Апеляційний суд Одеси продовжує зачитувати вирок у справі активіста Сергія Стерненка. Суд визнав активіста винним у вчиненні порушень за ч. 1 ст. 263 та ст. 146 Кримінального кодексу України.
Про це йшлося на засіданні суду.
Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, який визнав Стерненка винним у викраденні людини, а також незаконному поводженні з "вогнепальною зброєю".
Сторона захисту стверджувала, що у Стерненка був шумовий пістолет, однак експерти від слідства дійшли висновку, що, "викрутивши зі ствола втулку, з пістолета можна стріляти патронами з гумовими чи іншими метальними снарядами".
На суді зазначалося, що строки давності по притягненню до відповідальності за епізодом про викрадення людини вже минули, але за статтею про зброю передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Нагадаємо, справа стосується викрадення одеського депутата Сергія Щербіча у 2015 році. Стерненко разом з ще одним підозрюваним нібито викрали депутата і вимагали від нього складення повноважень, погрожуючи та вчиняючи насильство.
У лютому 2021 року Стерненка засудили до 7 років і трьох місяців позбавлення волі. Одеський Приморський суд визнав активіста винним у нібито розбої та викраденні 300 гривень, але по цьому епізоду його сьогодні виправдали.
Додамо, вчора в Києві та ще декількох містах України пройшли акції протесту на підтримку Стерненка. Учасники акцій вимагали виправдати Стерненка.