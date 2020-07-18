Викрадення бізнесмена в Києві: п'ятьох підозрюваних взяли під варту

Всіх п'ятьох підозрюваних у викраденні бізнесмена Сергія Ткаченка взяли під варту без права внесення застави. Запобіжний захід обрав Шевченківський райсуд Києва.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Напередодні їм повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: викрадення людини та незаконне позбавлення волі (ч. 2 ст. 146), катування (ч. 2 ст. 127) і ч. 3 ст. 189 (вимагання).

Якщо вина підозрюваних буде доведена в суді, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході обшуків правоохоронці виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів. Члени банди зберігали понад 30 одиниць різноманітної зброї, гранати, міни, тротилові шашки та близько 5 тисяч патронів різного калібру.