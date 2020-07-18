ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Викрадення бізнесмена в Києві: п'ятьох підозрюваних взяли під варту

Україна, Субота 18 липня 2020 04:25
Викрадення бізнесмена в Києві: п'ятьох підозрюваних взяли під варту
Фото: викрадений бізнесмен Сергій Ткаченко (facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Автор: Артур Родивилов

Підозрюваним інкримінують викрадення людини, тортури та вимагання

Всіх п'ятьох підозрюваних у викраденні бізнесмена Сергія Ткаченка взяли під варту без права внесення застави. Запобіжний захід обрав Шевченківський райсуд Києва.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Напередодні їм повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: викрадення людини та незаконне позбавлення волі (ч. 2 ст. 146), катування (ч. 2 ст. 127) і ч. 3 ст. 189 (вимагання).

Якщо вина підозрюваних буде доведена в суді, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході обшуків правоохоронці виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів. Члени банди зберігали понад 30 одиниць різноманітної зброї, гранати, міни, тротилові шашки та близько 5 тисяч патронів різного калібру.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України арештвикрадення
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся