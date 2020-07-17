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Викрадали та катували людей: у Дніпропетровській області викрили банду

Дніпро, П'ятниця 17 липня 2020 15:55
Викрадали та катували людей: у Дніпропетровській області викрили банду
Фото: у Дніпропетровській області викрили банду (npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці затримали 5 учасників банди

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили банду, яка протягом декількох років займалася розбійними нападами, вимаганням, а також викраденням та катуванням людей. До банди входило щонайменше 10 осіб, наразі вдалося затримати п'ятьох.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Правоохоронці затримали лідера банди - 45 річного жителя області, який має багату кримінальну історію. Ще один затриманий перебуває у міжнародному розшуку.

Всім затриманим членам банди вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення. Трьох затриманим вже відправили під варту, ще двом - запобіжні заходи оберуть сьогодні.

Фото: у Дніпропетровській області викрили банду (npu.gov.ua)

Крім того, у ході обшуків правоохоронці виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів. Члени банди зберігали понад 30 одиниць різноманітної зброї, гранати, міни, тротилові шашки та близько 5 тисяч набоїв різного калібру.

Нагадаємо, викрадення бізнесмена Сергія Ткаченка, яке сталося 1 липня у Києві, розкрила поліція.

Також правоохоронці викрили рейдерів, які незаконно утримували київського підприємця протягом 4 років.

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