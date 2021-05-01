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Прикордонники завершили навчання за стандартами НАТО. Вони тривали півтора місяця

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 12:25
Прикордонники завершили навчання за стандартами НАТО. Вони тривали півтора місяця Фото: прикордонники провели навчання за стандартами НАТО (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

Із 15 березня по 30 квітня прикордонники та ЗСУ проводили спільні навчання за стандартами НАТО у рамках JMTG-U. Відповідні сертифікати про проходження підготовки отримали 18 військовослужбовців.

Про це повідомили у прес-центрі ДПСУ.

Підрозділи комендатури швидкого реагування Сумського прикордонного загону та 24 ОМБр ОК "Захід" СВ ЗСУ У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ пройшли курс підготовки в рамках навчань JMTG-U (Joint Multinational Training Group-Ukraine, Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки-Україна).

За ці два місяці прикордонники навчилися відпрацьовувати питання управління діями підрозділів під час участі в оборонних діях з проведенням контрнаступів на напрямках вторгнення противника та виконання завдань в ході стабілізаційних дій в районі відповідальності.

Наразі 18 військовослужбовців отримали сертифікати щодо підготовки за стандартами НАТО (курс MDMP), у тому числі 6 офіцерів-викладачів Національній академії Держприкордонслужби. 12 слухачів факультету підготовки керівних кадрів ознайомилися з особливостями застосування прикордонної комендатури швидкого реагування під час виконання завдань з підрозділами Збройних сил України.

Із завершенням навчань організації та підсумковому рівню підготовки підрозділу керівництво Міжнародного центру миротворчості та безпеки надало оцінку "Готовий".

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники відпрацювали навчання з бойової підготовки в зоні ООС.

РБК-Україна писало, що на одному з полігонів Донецької області танкові підрозділи ЗС України спільно з представниками Національної гвардії провели бойове злагодження.

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