Прикордонники зафіксували збільшення пасажиропотоку через КПВВ на Донбасі

7 лютого КПВВ перетнули 37,6 тис. осіб

За минувшие сутки, 7 февраля, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 37,6 тыс. людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что за прошедшие сутки отмечалось увеличение пассажиро-транспортного потока. Всего через КПВВ проследовало 37,6 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" – 8610 человек и 970 транспортных средств;

"Марьинка" – 7790 человек и 1300 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7095 человек и 1220 транспортных средств;

"Гнутово" – 3995 человек и 910 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 10065 человек.

Отмечается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 20/50; "Марьинка" – 70/70; "Новотроицкое" – 35/60; "Гнутово" – 30/50.

Напомним, за сутки, 6 февраля, контрольные пункты в'езду-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 35,1 тыс. лиц.

РБК-Украина писало, что 6 февраля Международный комитет Красного Креста доставил на оккупированный Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд с временно оккупированных территорий Украины проследовало 7 грузовиков.