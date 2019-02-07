Червоний Хрест доставив 7 вантажівок гумдопомоги на Донбас

Ілюстративне фото (twitter.com/ICRC_ua)

Зокрема, було доставлено ліки та медичне обладнання

Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив на окупований Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначається, через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованих територій України прослідувало 7 вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Зокрмема, для жителів Донецької та Луганської областей направлено 96,7 тонн гуманітарної допомоги, а саме – продуктові і гігієнічні набори, оргтехніку, товари медичного призначення, лікарські препарати та медичне обладнання.

РБК-Україна писало, що напередодні через пункт пропуску "Новотроїцьке" в напрямку окупованої території прослідувало 6 вантажівок від Червоного Хреста. Мешканцям Донецької та Луганської областей доставили гуманітарну допомогу, продуктові набори та будівельні матеріали загальною вагою 57 тонн.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули 35,1 тис. осіб.

Зазначимо, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню 6 лютого, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.