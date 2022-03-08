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У Куп'янську окупанти знищили пошту, є труднощі з отриманням пенсій

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Харківська область, Вівторок 08 березня 2022 17:09
У Куп'янську окупанти знищили пошту, є труднощі з отриманням пенсій Фото: Олег Синєгубов (2day.kh.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що в області є труднощі отримання пенсій через поштові відділення, так як відсутній зв'язок з центральною базою даних. Зокрема у Куп'янську, де ворог знищив пошту.

Про це в Telegram написав голова Харківської ОДА, Олег Синєгубов.

За словами очільника військової адміністрації, наразі це питання вирішується.

Також в області розпочато виплату соціальних допомог, по деяким населеним пунктам очікується незначна затримка через роботу серверів.

"Із профільним департаментом ХОВА робимо все можливе, щоб забезпечити соціальний захист мирного населення", - додав Синєгубов.

Раніше мер Харкова заявив, що окупанти пропонували йому здати місто.

Нагадаємо, що в екопарку під Харковом окупанти розстріляли людей, які прорвалися погодувати тварин.

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