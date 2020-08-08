Прикордонники виявили рекордну контрабанду сигарет на майже 7 млн гривень

В Чернігівській області на україно-білоруському кордоні прикордонники виявили рекордну партію контрабандних цигарок на суму близько 7 мільйонів гривень. Займався контрабандою 29-річний громадянин Білорусі.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Рекордну партію контрабанди тютюнових виробів з Білорусі намагалися завезти в Україну через пункт пропуску "Нові Яриловичі" під виглядом мінеральних добрив.

"За результатами загального огляду вилучено понад 530 тисяч пачок сигарет з білоруськими акцизними марками на суму близько 7 млн гривень", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, на початку серпня в порту Одеської області виявили рекордну партію кокаїну на більш ніж 200 млн гривень, який намагалися завезти з Еквадору.

Раніше РБК-Україна писало, що в липні на кордоні з Білоруссю прикордонники затримали контрабандистів, які намагалися ввезти рекордну за останні кілька років партію сигарет з понад 130 тисяч пачок.