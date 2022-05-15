Прикордонники РФ затримали підрозділ окупантів, що тікав з полю бою. Новий перехват СБУ

СБУ вдалося перехопити розмову дружини військового з "ЛНР", який зараз знаходиться на території Херсонської області та розповідає про спробу одного з підрозділів відступити із зони бойових дій.

"Командування звалило, кинуло їх. За підсумками командування десь дома, в Ровеньках. А вони там. Їх прикордонники затримали та тримають там. Не розуміють, хто вони і що з ними робити. Кажуть, хто ви такі, ніде ви не числитеся. Зараз там розбираються з цим полком. Якась купа людей зі зброєю, незаконно перейшли кордон", - розповіла вона, додавши, що вони "виходили швидко-швидко і випадково в Білгородську область забрели".