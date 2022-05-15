Пограничники РФ задержали бежавшее с поля боя подразделение оккупантов. Новый перехват СБУ
Российские пограничники задержали подразделение "ЛНР", бежавшее с поля боя в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
СБУ удалось перехватить разговор жены военного из "ЛНР", который сейчас находится на территории Херсонской области и рассказывает о попытке одного из подразделений отступить из зоны боевых действий.
"Командование свалило, бросило их. По итогам командования где-то дома, в Ровеньках. А они там. Их пограничники задержали и держат там. Не понимают, кто они и что с ними делать. Говорят, кто вы такие, нигде вы не числитесь. Сейчас там разбираются с этим полком. Какая-то куча людей с оружием, незаконно перешедшая границу", - рассказала она, добавив, что они "выходили быстро-быстро и случайно в Белгородскую область забрели".
Как сообщалось, российские оккупанты беспокоятся, что после разоблачений СБУ их могут судить дома. Об этом свидетельствует новый перехват разговора оккупанта со своими знакомыми в России.
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