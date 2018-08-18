Прикордонники РФ побили українця та повернули його поїздом Москва-Харків

Прикордонники РФ зняли українця з поїзда сполученням "Кривий Ріг-Москва"

До України поїздом "Москва-Харків" повернули громадянина, якого ймовірно побили російські прикордонники. Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України (ДПСУ).

Зазначається, побитий російськими прикордонниками громадянин України, 1977 року народження, прибув поїздом Москва-Харків у пункт контролю "Харків-пасажирський" вранці у суботу, 18 серпня. Днем раніше він виїжджав до Російської Федерації поїздом сполученням "Кривий Ріг-Москва".

За словами чоловіка, під час проходження прикордонного контролю в російському пункті пропуску "Долбіно" він надав прикордонникам для перевірки всі необхідні для перетину кордону документи, але російський прикордонний наряд відмовився пропускати його.

"На запитання громадянина пояснити причину, по якій йому відмовляють у перетині кордону, відповіді ніхто не надав, після чого двома російськими прикордонниками та однією особою в цивільному нашого співвітчизника силоміць вивели з вагону поїзда", - зазначили в ДПСУ.

Також додали, що прикордонники РФ, аби приховати побиття чоловіка, видалили всі відеофайли з його мобільного телефону, на який він знімав усе, що відбувалось.

"Українські прикордонники викликали карету швидкої допомоги, лікарі якої надали первинну медичну допомогу потерпілому. До Національної поліції направлено повідомлення для внесення відомостей в ЄРДР, про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження)", - зазначили в ДПСУ.

Крім того, було направлено листа до прикордонного відомства РФ з вимогою надати інформацію щодо обставин інциденту.

Нагадаємо, 13 серпня на кордоні з Росією затримали групу нелегальних мігрантів. Це була група мігрантів з Індії та Пакистану.