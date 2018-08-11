У Бердянську місцевий житель побив військового

Зловмисником виявився місцевий мешканець 1985 року народження

У Запорізькій області у Бердянську у ніч з 7 на 8 серпня чоловік побив військового. Поліція встановила зловмисника, яким виявився місцевий житель, про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Як зазначається, у поліцію надійшло повідомлення про те, що жителя Бердянська 1999 року народження, з тяжкими тілесними ушкодженнями, госпіталізовано до Запорізької обласної клінічної лікарні.

"Поліцейські встановили, що потерпілий - місцевий житель - військовослужбовець Операції об'єднаних сил та до Бердянська приїхав у короткострокову відпустку. Тяжкі тілесні ушкодження чоловік отримав у результаті конфлікту з чоловіком", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зловмисником виявився місцевий мешканець 1985 року народження. Наразі поліція встановлює обставини конфлікту.

Відзначимо, що на Донбасі протягом минулої доби, 10 серпня, поранено трьох українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, що раніше біля КПВВ "Мар’їнка" підірвався на вибухівці прикордонник. Він виконував завдання з прикриття контрольного пункту. Військовослужбовець отримав чисельні осколкові поранення спини та голови.