Пограничники РФ избили украинца и вернули его поездом Москва-Харьков

Пограничники РФ сняли украинца с поезда сообщением "Кривой Рог-Москва"

В Украину поездом "Москва-Харьков" вернули гражданина, которого предположительно избили российские пограничники. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Отмечается, избитый российскими пограничниками гражданин Украины, 1977 года рождения, прибыл поездом Москва-Харьков в пункт контроля "Харьков-пассажирский" утром в субботу, 18 августа. Днем ранее он выезжал в Российскую Федерацию поездом сообщением "Кривой Рог-Москва".

По словам мужчины, во время прохождения пограничного контроля в российском пункте пропуска "Долбино" он предоставил пограничникам для проверки все необходимые для пересечения границы документы, но российский пограничный наряд отказался пропускать его.

"На вопрос гражданина объяснить причину, по которой ему отказывают в пересечении границы, ответа никто не предоставил, после чего двумя российскими пограничниками и одним лицом в гражданском нашего соотечественника силой вывели из вагона поезда", - отметили в ГПСУ.

Также добавили, что пограничники РФ, чтобы скрыть избиение мужчины, удалили все видео с его мобильного телефона, на который он снимал все, что происходило.

"Украинские пограничники вызвали карету скорой помощи, врачи которой оказали первичную медицинскую помощь пострадавшему. К Национальной полиции направлено уведомление для внесения сведений в ЕРДР, о выявлении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение)", - отметили в ГПСУ.

Кроме того, было направлено письмо к пограничному ведомству РФ с требованием предоставить информацию относительно обстоятельств инцидента.

Напомним, 13 августа на границе с Россией задержали группу нелегальных мигрантов. Это была группа мигрантов из Индии и Пакистана.