Прикордонники роз'яснили правила пропуску іноземців в Україну

В'їзд на територію України для іноземців на час карантину дозволено лише за наявності поліса страхування. Також іноземцям з країн "червоної" зони необхідно буде пройти самоізоляцію через додаток "Дій вдома".

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Як уточнили прикордонники, поліс страхування повинен покривати витрати на лікування коронавіруса.

"Згідно з правилами уповноважені посадові особи Держприкордонслужби повинні відмовляти у пропуску в Україну іноземцям та особам без громадянства без наявності поліса страхування", - повідомили у ДПСУ.

У разі неможливості встановлення програми "Дій вдома", громадяни з країн "червоної" зони повинні будуть відправитися на обсервацію.

"Самоізоляція або обсервація особи у зв'язку з перетинанням державного кордону припиняється у разі одержання негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину", - додали прикордонники.

При цьому ДПСУ пояснили, що встановлення програми "Дій вдома" є обов'язковим при перетині кордону, незважаючи на наявність від'ємного ПЛР-тесту. Завершити самоізоляцію можна вже після перетину кордону.

При перетині контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на окупованих територіях іноземцям та особам без громадянства необхідно мати поліс страхування з покриттям витрат на лікування COVID-19. У той же час для новоприбулих українців з Криму скасували самоізоляцію, тоді як особи, які подорожують з ОРДЛО, це правило збережено. Винятком є абітурієнти, які в'їжджають для здачі ЗНО.

Нагадаємо, в Україні продовжили дію адаптивного карантину з 1 по 31 серпня.

Раніше РБК-Україна писало, що з 3 серпня в Україні набув чинності зональний карантин, згідно якого проїзд через админграницу з "червоної" зони дозволено лише на власному автомобілі.