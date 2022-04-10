Прикордонники Латвії розгорнули на кордоні 150 фур з Білорусі та Росії після санкцій ЄС

Прикордонники вже заборонили в'їзд до Латвії 152 вантажним автомашинам з російськими та білоруськими номерами. У відповідь на вторгнення Росії в Україну російським і білоруським вантажоперевізникам з суботи заборонено перетинати кордон Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Водії, яким в суботу заборонили в'їзд до Латвії, ще не були проінформовані про цю заборону ЄС.

З іншого боку, за наявними у прикордонників, неофіційними даними, ця інформація поширилася вже в неділю, і більшість водіїв більше не намагаються перетнути кордон.

Нагадаємо, ЄС прийняв нові санкції проти Росії і Білорусі які забороняють автотранспортним компаніям цих країн перевозити вантажі в ЄС, а також забороняють доступ в порти суднам під російським прапором.

Вантажні автоперевезення в межах ЄС, в тому числі транзитні, заборонені для будь-якої автотранспортної компанії, зареєстрованої в Росії та Білорусі.