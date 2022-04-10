Прикордонники Латвії розгорнули на кордоні 150 фур з Білорусі та Росії після санкцій ЄС
Прикордонники вже заборонили в'їзд до Латвії 152 вантажним автомашинам з російськими та білоруськими номерами. У відповідь на вторгнення Росії в Україну російським і білоруським вантажоперевізникам з суботи заборонено перетинати кордон Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Водії, яким в суботу заборонили в'їзд до Латвії, ще не були проінформовані про цю заборону ЄС.
З іншого боку, за наявними у прикордонників, неофіційними даними, ця інформація поширилася вже в неділю, і більшість водіїв більше не намагаються перетнути кордон.
Нагадаємо, ЄС прийняв нові санкції проти Росії і Білорусі які забороняють автотранспортним компаніям цих країн перевозити вантажі в ЄС, а також забороняють доступ в порти суднам під російським прапором.
Вантажні автоперевезення в межах ЄС, в тому числі транзитні, заборонені для будь-якої автотранспортної компанії, зареєстрованої в Росії та Білорусі.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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