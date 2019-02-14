Прикордонники розповіли про ситуацію з ізраїльськими туристами

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

У ДПСУ зазначили, що всі ізраїльтяни, яким було відмовлено у в'їзді, не змогли "належним чином підтвердити мету візиту"

У Державній прикордонній службі прокоментували ситуацію із непропуском в аеропорту "Бориспіль" громадян Ізраїлю. Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник ДПСУ Олег Слободян.

За його словами, усі ізраїльські туристи, яким було відмовлено у пропуску, не змогли підтвердити мету візиту до України.

"Нема ніякого предвзятого відношення, є буденна робота. Немає такого, що у нас є якісь збільшення непропуску громадян Ізраїлю. Ми мали ситуацію, коли впродовж дня з різних рейсів на різних напрямках було відмовлено у пропуску 16 громадянам Ізраїлю. Просто вони не змогли належним чином підтвердити мету візиту до України . Це був просто збіг певних обставин. У цьому немає ніякого злого умислу", - зазначив Слободян.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що останнім часом ДПСУ частіше стала відмовляти власникам ізраїльського громадянства у в'їзді в країну в київському аеропорту "Бориспіль".

Зазначалося, що черговий такий випадок стався у середу, 13 лютого, коли в "Борисполі" завернули 16 пасажирів кількох рейсів, що прилетіли з Ізраїлю до Києва. Серед пасажирів, вимушених повернутися в Ізраїль, була група з шести чоловік, яку в "Борисполі" зустрічав місцевий гід. За словами гіда, у всіх шістьох у Києві був оплачений готель на бульварі Лесі Українки. Крім того, у кожного було при собі по 1000 євро готівкою.

При цьому один з туристів, якому відмовили у в'їзді, зазначив, що йому та друзям причину відмови у в'їзді не пояснили.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон заявив, що щорічно в Ізраїль приїжджає 11 тисяч нелегальних мігрантів з України. За його словами, 10% туристів, які приїжджають з України до Ізраїлю, - нелегальні мігранти.

Дипломат підкреслив, що після введення безвізового режиму з'явилося більше людей, які отримали відмову при перетині кордону. "Але для кожного, кому було відмовлено, була поважна причина", - зазначив посол.

Як писало РБК-Україна, Ліон також зазначив, що його країна інвестує в український народ прямо зараз.

Додамо, перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів у січні підписав угоду про ЗВТ між Україною та Ізраїлем.