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Прикордонники прогнозують стрімке зростання пасажиропотоку на кордоні до Великодня

Автор: Олег Черниш

Прикордонна служба очікує зростання пасажиропотоку на кордоні на великодні свята. У зв'язку з цим збільшено кількість нарядів у пунктах пропуску.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

За його словами, вже спостерігається збільшення пасажиропотоку на західній ділянці українського кордону.

"Бачимо збільшення черг, які є на в'їзд в Україну, на суміжних територіях, зокрема в Польщі. Це в основному навпроти пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська"," Краковець "і трохи на угорській ділянці", - повідомив він.

У зв'язку з цим збільшено кількісний склад змін прикордонних нарядів. Саме до таких заходів, сказав Дейнеко, вдалася і Митниця.

При цьому він зазначив, що пасажиропотік на кордоні з початку пандемії коронавірусу в 2020 році істотно впав. Так, минулого року був зафіксований антирекорд - тільки 5,8 особи перетнули кордон України за добу.

Зараз пасажиропотік на кордоні коливається в середньому на рівні 60-70 тисяч осіб на добу.

Зменшилася кількість перетину кордону і з боку окупованого Криму і з боку Росії. Так, на адмінкордонах з півостровом пасажиропотік впав до 800-900 осіб на добу. Також відсутнє його зростання на кордоні з РФ.

"Ми не прогнозуємо, що буде критичне зростання пасажиропотоку з Росії на Великодні свята", - зазначив глава ДПСУ.

Повний текст інтерв'ю голови Державної прикордонної служби буде опублікований на РБК-Україна найближчими днями.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин на Великодні свята в Україні посилювати не будуть, але посилять контроль.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" додала до травневих свят ще один потяг "Інтерсіті+" Київ-Харків.

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