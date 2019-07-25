Російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії

Прикордонне відомство Фінляндії підтвердило факт порушення повітряного простору Фінляндії російським літаком минулого тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначимо, що Російське державне повітряне судно поглибилося на територію Фінляндії максимум на один кілометр і знаходилося всередині фінських кордонів в загальній складності близько двох хвилин.

"Прикордонникам не вдалося встановити особу льотчиків, які керували літаком. З цієї причини висунення обвинувачення не є можливим", - йдеться в повідомленні.

Додамо, це вже друге порушення повітряного простору в поточному році. У квітні португальська літак вторгся на фінську територію у Кіркконуммі, недалеко від мису Уппиниеми. У минулому році порушень не відбувалося.

Нагадаємо, винищувачі ВПС Фінляндії в минулий понеділок були підняті в повітря для ідентифікації трьох російських літаків над Балтійським морем.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку червня США заявили, що у Філіппінському морі американського ракетного крейсера USS Chancellorsville довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу "Завзятий".