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Прикордонники отримали мобільний командний пункт "Щит": що він може

Фото: прикордонники отримали мобільний командний пункт (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Константин Широкун

Прикордонники отримали новий пересувний командний пункт "Щит". Центр управління змонтований на шасі мікроавтобуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

З його допомогою співробітники Держприкордонслужби зможуть управляти мережею камер відеоспостереження, аналізувати і обробляти записи онлайн, а також дистанційно визначати координати об'єктів. Перед відправкою машини на передову, з новинкою ознайомився голова прикордонного відомства Сергій Дейнеко.

Нагадаємо, що прикордонники затримали організатора схеми, яка дозволяла чоловікам тікати від мобілізації до Словаччини.

Раніше також прикордонники розповіли, чи є сьогодні загроза з боку Білорусі. В Україні продовжують фіксувати маневри підрозділів армії Білорусі вздовж всієї лінії кордону.

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