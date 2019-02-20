Прикордонники пояснили послу Ізраїля вимоги для в'їзду туристів в Україну

Посол обговорив здійснення прикордонного контролю громадян Ізраїля

Украинские пограничники ознакомили посла Израиля Йоэль Лиона с требованиями законодательства Украины по пограничным вопросам, регламентирующих въезд на территорию Украины иностранцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службу Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Как отмечается, посол встретился с директором Департамента охраны государственной границы Юрием Греськом и начальником контрольно-пропускного пункта в аэропорту "Киев" Владиславом Васильковским.

Во время встречи участники обсудили вопросы осуществления пограничного контроля граждан Израиля, которые прибывают в Украину.

"Пограничники ознакомили посла с требованиями законодательства Украины по пограничным вопросам, регламентирующих въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, обязанностями военнослужащих Госпогранслужбы, которые осуществляют свою деятельность в пунктах пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении.

РБК-Украина сообщало, что в течение недели возросло количество отказов въезде в Украину израильским туристам. Увеличение количества отказов израильским гражданам связано с большим количеством туристов, которые не имеют с собой достаточного количества средств, не могут подтвердить цель и программу своей поездки.

Напомним, посол Израиля в Украине Йоэль Лион заявил, что ежегодно в Израиль приезжает 11 тысяч нелегальных мигрантов из Украины. По его словам, 10% туристов, которые приезжают из Украины в Израиль, - нелегальные мигранты.