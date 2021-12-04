Прикордонники спростували порушення українськими пілотами кордону з Білоруссю

"Інформація (про порушення кордону - ред.) не відповідає дійсності. В рамках операції "Полісся" українська сторона проводить навчання, в тому числі із застосуванням авіації", - сказав Демченко.

Він підтвердив, що в ході сьогоднішніх навчань в прикордонних районах використовувалася Авіація.

"Але українськими пілотами порушень державного кордону Білорусі допущені не були", - уточнив спікер Держприкордонслужби.

Демченко додав, що на цей момент від білоруської сторони офіційних повідомлень про інцидент не надходило.