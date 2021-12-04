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Прикордонники спростували порушення українськими пілотами кордону з Білоруссю

Автор: Дмитрий Кузнецов, Дмитро Левицький

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) спростували порушення українськими пілотами кордону з Білоруссю. На цей момент офіційного повідомлення від білоруської сторони про інцидент немає.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

"Інформація (про порушення кордону - ред.) не відповідає дійсності. В рамках операції "Полісся" українська сторона проводить навчання, в тому числі із застосуванням авіації", - сказав Демченко.

Він підтвердив, що в ході сьогоднішніх навчань в прикордонних районах використовувалася Авіація.

"Але українськими пілотами порушень державного кордону Білорусі допущені не були", - уточнив спікер Держприкордонслужби.

Демченко додав, що на цей момент від білоруської сторони офіційних повідомлень про інцидент не надходило.

Нагадаємо, раніше Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордону, яке нібито сталося під час навчань. Як заявили в Білоруському державному прикордонному комітеті, український вертоліт залетів у повітряний простір країни.

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БілорусьГосударственная пограничная служба