Прикордонники пояснили, чому українських туристів пустили на літак до Греції

Українці мають самі вивчати умови в’їзду в країну, в яку вони слідують. Певна відповідальність за перевезення туристів до Афін лежить також на авіаперевізнику, який має вивчати яку категорію громадян перевозить.

Про це РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, українські прикордонники не контролюють мету виїзду громадян закордон, адже заборони на виїзд українців немає.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чому прикордонники не поцікавились, чому громадяни їдуть до країни, в яку заборонено в’їзд, в ДПСУ пояснили, що мають лише перевіряти документи.

"За законодавством, немає обмежень для виїзду українців. Наші громадяни можуть вільно перетинати кордон, маючі всі необхідні документи. Прикордонники не перевіряють мету виїзду наших громадян за межі України. Це питають прикордонники тієї країни, до якої їдуть наші громадяни. Українські прикордонники питають про мету поїздки тільки в іноземців", - пояснив Демченко.

Прикордонники наголошують, що громадяни мають самі вивчити, чи пропустять їх до країни, в яку вони їдуть відпочивати.

"Громадянам потрібно вивчити умови в’їзду в ту країну, в яку вони слідують. У такому випадку (щодо ситуації з туристами в Афінах, - ред.) також певна відповідальність і авіаперевізника. Він мав би вивчати категорію громадян, яку перевозить. Чи є підстави в’їзду цієї категорії громадян у ту країну", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що консули працюють над тим, щоб 17 українцям, які знаходяться в аеропорту Афін, надали можливість проживання у готелі; у МЗС планують повернути туристів до України 7 липня.

Як писало РБК-Україна, 17 українських туристів, зокрема дітей, не пропустили через грецький кордон в аеропорту Афін і помістили до поліцейського ізолятора на території аеропорту.