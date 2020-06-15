Прикордонники назвали умову пропуску іноземців до України

Державна прикордонна служба назвала умову для пропуску іноземців до України. Зараз відомство очікує від Міністерства охорони здоров’я "Переліку держав із значним поширенням COVID-19".

Про це повідомляє урядовий портал.

У Кабміні нагадують, що, згідно з вимогами урядової постанови, забороняється в'їзд іноземцям без полісу страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією.

"Наразі прикордонне відомство України очікує на надходження від Міністерства охорони здоров’я "Переліку держав зі значним поширенням COVID-19". До надходження такого переліку на територію України будуть пропускати іноземців, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома", - інформує прес-служба.

Вказано, що для прийняття рішення щодо обсервації іноземців, які не дали згоди на самоізоляцію, прикордонники будуть інформувати компетентні органи.

Нагадаємо, в Україні для іноземців аеропорти відкрилися з 15 червня.

Як писало РБК-Україна, КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом і лінії розмежування на Донбасі відкриваються з 15 червня, але пропускати будуть не всіх.