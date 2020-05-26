Прикордонники вилучили контрабанду цигарок на 69 млн грн

Прикордонники припинили спробу переміщення контрабандних цигарок через територію України. Їх повинні були доставити в Молдову для подальшого перепродажу в ЄС.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби (ДПСУ).

Зазначається, що контрабанду вилучили у Чорноморському рибному порту.

"Ділки намагалися налагодити незаконні поставки курива в країни ЄС транзитом через територію України та Молдови. В рамках кримінального провадження були проведені обшуки на території Чорноморського рибного порту та вилучено понад 3455 ящиків сигарет, а це 1 727 500 пачок. Вартість товару складає 69 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ відзначають, що дізналися про переправлення сигарет заздалегідь. Їх транспортували з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі викрили контрабандний канал ввезення прекурсорів під виглядом спортивного харчування.

Раніше РБК-Україна писало, що Служба безпеки України вилучила в порту "Південний" Одеської області 53,4 кілограма кокаїну, який намагалася ввезти з Південної Америки.

Також повідомлялося, що закон №1210, прозваний бізнесом "законом про податковий терор" і підписано 21 травня президентом стане поштовхом до зростання обсягів контрабанди.