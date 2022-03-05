ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прикордонники евакуювали іноземні екіпажі морських суден, які застрягли в порту

Новость на русском →
Одеса, Субота 05 березня 2022 19:04
Прикордонники евакуювали іноземні екіпажі морських суден, які застрягли в порту Всі екіпажі іноземних морських суден евакуювали (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Прикордонники забезпечили евакуацію членів екіпажів морських суден, які застрягли в портах України через військові дії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Через російську агресію в портах України застрягли екіпажі морських суден з іноземцями. Вони здійснювали перевезення морськими шляхами, але через вторгнення Росії опинилися під загрозою обстрілів окупантами.

"Сьогодні прикордонники Одеського загону разом з Міністерством закордонних справ України оперативно забезпечили евакуацію майже 40 членів екіпажів з морських портів в консульства Одеси", - сказано в повідомленні.

Серед евакуйованих - громадяни Греції, Філіппін та Румунії. На цей момент частина іноземців знаходиться в консульствах, і 10 громадян Румунії вже перетнули державний кордон України та слідують додому.

Усі оперативні та лише перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна у Telegram і Viber. Долучайся!

Перемога буде за нами! Слава України!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що російські окупанти обстріляли Панамське судно Helt.

Всі оперативні новини про події України – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати