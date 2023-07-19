Согласился работать с ФСБ в обмен на квартиру в Крыму. Суд вынес приговор предателю

Суд вынес приговор предателю, который работал на ФСБ в обмен на квартиру в Крыму. Следующие 15 лет он проведет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

С начала полномасштабного вторжения России, предатель "сливал" врагу информацию о тренировках украинских Военно-морских сил в акватории Черного моря.



"Также он собирал сведения о боевой подготовке сухопутных подразделений ВСУ на полигонах южного региона, в частности расчетов "Джавелинов". В случае успешного выполнения вражеских задач российский агент надеялся получить от своих кураторов квартиру в оккупированном Крыму. По имеющимся данным, ему пообещали жилую недвижимость стоимостью 200 тысяч долларов", - пишет пресс-служба.

Предатель был задержан в Одесской области во время проведения им разведывательной деятельности в пользу врага.

Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Согласно данным следствия, предателем оказался бывший военный химик-разведчик, который до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа. Его Россия завербовала еще в 2010 году и после нескольких "тестовых" его перевели в "режим ожидания" до поступления основных указаний.