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Погода удивит. В Украине сегодня мокрый снег, но местами до +7

Фото: в Украине сегодня ожидается мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 15 декабря будет местами с мокрым снегом и дождем. При этом в некоторых регионах днем до +7 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в южных и юго-восточных областях, в Карпатах и на Прикарпатье небольшой мокрый снег и дождь. Местами гололедица и налипание мокрого снега.

На остальной территории Украины без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха день и ночь в большинстве областей от -3 до +2 градусов. На юге Украины прогнозируется +2 +7 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут в Киеве около нуля градусов, а ночью от -1 до -3.

Непогода в Украине

Напомним, вчера ряд областей Украины покрыл мокрый снег, местами прошел дождь. Синоптики предупреждали о налипании снега и гололедицы на дорогах.

В ДТЭК сообщили, что в Киевской области энергетики также перешли на усиленный режим работы. В Одесской области также перевели энергетиков в режим повышенной готовности из-за непогоды.

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